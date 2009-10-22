БГУИР начал обучение на английском языке

Об этом сообщил первый замминистра образования Беларуси Александр Жук.

«Мы хотим расширять экспорт образовательных услуг и привлекать для учебы в наших учебных заведениях больше иностранцев», - сказал Александр Жук.

По его информации, в настоящее время в Беларуси обучаются более 65 тыс. иностранных студентов из 70 стран, и их количество постоянно растет.

Первый замминистра также сообщил, что Министерство образования поставило задачу к концу 2010 года во всех вузах подготовить систему менеджмента качества для ее последующей сертификации по стандарту ИСО 9001, сообщает БЕЛТА.