БГУ в рейтинге лучших университетов мира значительно укрепил свою позицию

Новости Беларуси. БГУ почти на семьдесят позиций поднялся в рейтинге лучших университетов мира по версии авторитетной британской кампании QS. Согласно исследованиям, главный ВУЗ страны занимает 354-ю строчку и всего на несколько пунктов отстает от престижного Московского университета международных отношений. БГУ также обошел все польские, украинские, латвийские и литовские высшие учебные заведения.

В топ-списке QS лучшие вузы определяются на основе 6 критериев, в числе которых доля иностранных студентов и преподавателей, индекса цитирования научных публикаций, а также авторитетности в исследовательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.