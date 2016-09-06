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БГУ в рейтинге лучших университетов мира значительно укрепил свою позицию

06 сентября 2016 10:10
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Новости Беларуси. БГУ почти на семьдесят позиций поднялся в рейтинге лучших университетов мира по версии авторитетной британской кампании QS. Согласно исследованиям, главный ВУЗ страны занимает 354-ю строчку и всего на несколько пунктов отстает от престижного Московского университета международных отношений. БГУ также обошел все польские, украинские, латвийские и литовские высшие учебные заведения.

В топ-списке QS лучшие вузы определяются на основе 6 критериев, в числе которых доля иностранных студентов и преподавателей, индекса цитирования научных публикаций, а также авторитетности в исследовательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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