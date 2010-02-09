БГУ принят в Европейскую ассоциацию университетов

EUA - крупнейшая международная организация, она тесно сотрудничает с межправительственными структурами Европейского союза, а также с европейскими учреждениями и международными ассоциациями, оказывает существенное влияние на развитие высшего образования в европейском регионе.

Как отметили в пресс-службе Белгосуниверситета, членство в Европейской ассоциации университетов дает право БГУ участвовать в европейских конференциях, в проектах и исследованиях в области развития высшего образования и вузовской науки, в школах и семинарах, в уникальных программах повышения квалификации руководителей вузов, предоставляет возможности обмена опытом с ведущими экспертами, знакомиться с последними тенденциями в развитии высшего образования и науки, передовым опытом европейских вузов.

Структура управления EUA включает президента, коллегию и совет. Наивысшим органом является Генеральная ассамблея. Основана ассоциация в 2001 году в результате слияния Ассоциации европейских университетов и Конфедерации конференции ректоров ЕС. Основные цели ее создания — содействие развитию вузов в соответствии с современными тенденциями высшего образования. Ассоциация объединяет 800 участников из 46 стран Европы, передает БЕЛТА.