БГУ отмечает юбилей

30 октября главному вузу страны исполнилось 85 лет. Образование, наука, культура, промышленность, экономика - нет ни одной сферы деятельности, куда бы не внесли свой вклад выпускники Белгосуниверситета. И не случайно одним из первых решений молодого белорусского государства в 1921 году стало создание национального вуза. С первых дней его существования в эту работу активно включились специалисты Санкт-Петербургского, Киевского, Варшавского и Московского университетов. За годы своего существования университет стал крупным учебно-научно-производственным и хозяйственным комплексом. В состав вуза входят система подготовки и переподготовки кадров, крупные научные центры и научно-производственные структуры.