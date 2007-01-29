БГУ отмечает День науки

В Белгосуниверситете проходит торжественное заседание Ученого совета БГУ, посвященное Дню белорусской науки.Ученые и педагоги обсуждают вопросы развития и поддержки научных школ, а также подготовки научных кадров в БГУ. Сейчас их обучают по 112 научным специальностям 15 отраслей наук. На протяжении последних лет более половины всех выпускников аспирантуры трудоустраиваются в университете, около трети - работают в системе Минобразования, а также в других организациях Беларуси. На заседании Ученого совета также поздравят стипендиатов специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.