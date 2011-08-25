БГУ обеспечит жильем две трети первокурсников

Сегодня у соседок по комнате — Насти и Даши — день встречи и день заселения. Вещи разобраны, осталось разложить по полочкам. В родной 6-ке их ждала новая мебель.

В течение пяти дней, как правило, шторы на окнах появляются у 90% молодых жильцов. Стоимость проживания не изменилась — 15 тысяч рублей за месяц. Студенты предпочитают платить через интернет, который в общежитии в свободном доступе.

Анастасия Финдюкевич, студентка Белорусского государственного университета:

Покупаются карточки по очень доступной цене. Каждый студент имеет доступ в интернет. Есть внутренняя сеть, где выкладывают свою информацию.

На помощь комендантам в этом году пришли компьютерные программы. Всю работу, начиная от постановки на очередь до оплаты за комнату, теперь выполняет специально разработанный автоматизированный модуль. Виртуальная очередь выстраивается в зависимости от среднего балла, льгот и даже характеристики студента. ВУЗ, кроме прочего, выполняет роль риэлтора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Черепенников, директор студенческого городка Белорусского государственного университета:

Университет подаёт свои объявления в газеты и собираёт эти данные. Всё это можно посмотреть на нашем сайте. Для этого нужен только номер студенческого билета и фамилия студента.

Квартирный вопрос в БГУ решится во многом благодаря открытию общежития №7. После капитального ремонта дом на 1200 мест распахнёт двери накануне дня знаний. За этими окнами будут отмечать новоселье и первокурсники.

Михаил Черепенников, директор студенческого городка Белорусского государственного университета:

Университет уже много лет подряд делает условия для первокурсников лучше, чем для всех остальных. Потому что первый курс самый незащищённый. Они не знают, как снять жильё, где снять жильё. Две трети первокурсников обеспечены жильём.

Столько же первокурсников планирует заселить и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Два общежития примут в этом учебном году будущих медиков и педагогов. Оба здания украсили студенческий городок. Для будущих новоселов там откроется ещё не один десяток дверей.