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БГУ будет готовить специалистов по социальной коммуникации, геодемографии и кризисной психологии

27 октября 2011 06:37
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Набор на эти специальности Белгосуниверситет намерен вести уже в следующем году.

В начале 2012 года намечено сдать в эксплуатацию новый корпус факультета международных отношений. Здесь студентам будут читать лекции с помощью 3D-технологий и спутниковой связи.

К слову, главный вуз страны готовится отметить юбилей. 30 октября ему исполнится 90. А сегодня в БГУ откроется международный форум, который соберет руководителей вузов и научных учреждений из 16 государств, в том числе, России, Армении, Германии, Швеции, Ирака и Китая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Образование

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