Безводье на Полесье

Жители окраин Мозыря вынуждены использовать воду не пригодную в пищу по санитарно-эпидемиологическим показателям.

Людмила Науменко мать 6-х детей. Два года назад семья решила свой квартирный вопрос. Купила большой дом на окраине Мозыря. Однако решение оказалось не самым удачным. Улица Заречная вошла в состав города ещё в 1962 году: в 65-ом здесь даже появилось электричество, а вот водоснабжение не наладили до сих пор. И это несмотря на то, что вода из местных колодцев даже своим видом напоминает отраву.

Коренные жители этой улицы с таким положением дел живут гораздо дольше. Те, кто имеет автомобиль, возят воду за 3 километра из центра города. А вот пенсионерам, которых большинство, сложнее: воду берут в одном колодце, который здесь принято считать "чистым".

Кстати, сказать, что местные власти не в курсе проблемы, нельзя. Ещё в начале девяностых здесь в землю вместе с трубами закопали миллионы рублей. Водопровод так и не заработал. Вода в напорной башне, к которой его так и не подключили, тоже оказалась не пригодной. В 2004 проблему пытались решить пробив колонки. Через неделю появились таблички: "Пить запрещено. Вода техническая". А совсем недавно началась третья часть эпопеи "Вода на Заречной улице".

Стоимость централизованного водопровода 680 миллионов рублей. Правда вот кто заплатит эту сумму пока не ясно. Подрядчик уже несколько месяцев работает в долг. Если всё же финансы найдутся, то на Заречной появится несколько колонок и даже пожарные гидранты.

