Безвизовым переходом в Латвию первыми воспользуются около 200 жителей Витебской области

Беларусь готова к открытию малого приграничного движения с Латвией. И с этого дня начинается прием документов на выдачу специальных разрешений жителям приграничья двух государств. Выдаваться они будут на срок от года до 5 лет.



Первыми воспользоваться безвизовым переходом смогут около 200 жителей Витебской области и порядка 4 тысяч – соседней республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Такие процессы прорабатываются еще с Литовской Республикой, с Польшей. Мы изучали опыт Польши, Украины в малом приграничном движении. Практика показывает, что никаких осложнений малое приграничное движение в плане обстановки не вызывает, потому что участники дорожат этой возможностью. Иначе, в случае нарушения, они теряют и право безвизового пересечения границы, и затем будут проблемы с визами. Поэтому здесь взаимный интерес.