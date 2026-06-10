Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2026 году состоится с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением Президента Беларуси Александра Лукашенко для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные погранпереходы, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь.

«Фестивальный безвиз» дейсствует с 4 по 31 июля для его гостей и участников, информирует ГПК Беларуси.

Иностранным гостям необходимо при себе иметь действительный документ для выезда за границу (загранпаспорт), оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».

Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.