Прямой эфир

Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске

10 июня 2026 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Безвизовый въезд введен для гостей и участников Славянского базара в Витебске-0

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2026 году состоится с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением Президента Беларуси Александра Лукашенко для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные погранпереходы, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь.

«Фестивальный безвиз» дейсствует с 4 по 31 июля для его гостей и участников, информирует ГПК Беларуси.

Иностранным гостям необходимо при себе иметь действительный документ для выезда за границу (загранпаспорт), оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».

Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

# Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
10 июня 2026 07:47

Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Социальные скидки в Беларуси: программа продлевается, а корзина товаров обновится
10 июня 2026 07:20

Социальные скидки в Беларуси: программа продлевается, а корзина товаров обновится

В Афинах проходит II Всемирная конференция по классическим исследованиям
10 июня 2026 07:16

В Афинах проходит II Всемирная конференция по классическим исследованиям