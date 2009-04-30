Безработицы не будет

Cпециалисты из 15-ти стран ЕС собрались в Минске, чтобы обсудить проблемы преодоления роста безработицы

Защита прав трудящихся — главная задача в Беларуси в условиях мирового финансово-экономического кризиса. К такому мнению пришли представители европейских профсоюзов, которые участвуют в международном семинаре в Минске.

- Если мы будем все вместе стремиться, то точно не будем сталкиваться с увеличением уровня безработицы. Поэтому мы надеемся на активное сотрудничество с друзьями и коллегами из Беларуси, - рассказал корреспонденту СТВ заместитель генерального секретаря Всемирной федерации профсоюзов Адиб Миро.

Как отметили зарубежные защитники прав трудящихся, в разных странах - разные способы борьбы с кризисными явлениями. Например, в Венгрии предприняты попытки лишить людей 13-й зарплаты и других социальных гарантий, ссылаясь на экономические трудности. Трудовые коллективы не должны расплачиваться за ошибки финансистов, считают активисты профсоюзного движения. Поэтому важно решать вопросы в рамках международного сотрудничества.

- Политика, проводимая в Европейском союзе и в вашей стране очень отличается по многим параметрам. В Европейском союзе они пытаются поддержать капиталистов. Я полагаю, что у вас есть очень сильные профсоюзы, которые всеми силами стараются защитить интересы трудящихся, - отметил координатор Европейского регионального бюро Всемирной федерации профсоюзов Клеантес Клеантус.