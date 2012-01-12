Прямой эфир

Безработица в Греции, по последним данным, на октябрь 2011 года составила более 18%

12 января 2012 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Особенно тяжелая ситуация среди молодежи, где безработным числится почти каждый второй. Среди женщин – каждая пятая.

Греция переживает тяжелый экономический кризис. В стране вынуждены идти на сокращение расходов в обмен на многомиллиардную кредитную поддержку ЕС и МВФ. Это уже привело к падению совокупного спроса, потере рабочих мест и резкому снижению ВВП страны – как ожидается, более чем на 6% в минувшем году.

Причем меры строгой экономии, которые вводит Еврокомиссия, периодически подвергаются критике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, министр промышленности Бельгии заявил, что они втягивают Евросоюз в 15-летнюю рецессию.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 января 2012 11:18

Лукашенко – о посреднической деятельности в Беларуси: Эта проблема стала криминальной

12 января 2012 10:43

Новую систему зачисления в высшие учебные заведения обсудили представители всех вузов Беларуси

12 января 2012 10:39

Олег Пролесковский: Подготовлен целый ряд нормативных актов, которые будут способствовать поддержке всех стадий книгоиздания