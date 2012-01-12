Безработица в Греции, по последним данным, на октябрь 2011 года составила более 18%

Особенно тяжелая ситуация среди молодежи, где безработным числится почти каждый второй. Среди женщин – каждая пятая.



Греция переживает тяжелый экономический кризис. В стране вынуждены идти на сокращение расходов в обмен на многомиллиардную кредитную поддержку ЕС и МВФ. Это уже привело к падению совокупного спроса, потере рабочих мест и резкому снижению ВВП страны – как ожидается, более чем на 6% в минувшем году.



Причем меры строгой экономии, которые вводит Еврокомиссия, периодически подвергаются критике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, министр промышленности Бельгии заявил, что они втягивают Евросоюз в 15-летнюю рецессию.