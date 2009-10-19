Безработица Беларуси не грозит

Только в Минске предложение превышает спрос почти в три раза: на 5 тысяч безработных - 14 тысяч вакансий.

В рейтинге самых востребованных специальностей по прежнему «строительные». Что касается других критериев, например, заработной платы, то 10% работодателей предлагают соискателем оклад более миллиона рублей. Около пятисот тысяч — каждое пятое предложение.

- Если человек безработный, то средства для существования можно получить, приняв для себя то или иное предложение, при этом есть еще возможность переобучения или обучения той специальности, которой человек заинтересован, - рассказывает Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.