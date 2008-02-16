Безопасность воздушных границ обеспечивается на земле

В ближайшее время в войска ПВО поступят новейшие зенитно-ракетные комплексы. А сухопутные войска оснастят современными тренажерами. Развитие военно-воздушных сил и войск противоздушной обороны - приоритет отечественной оборонной политики. Благодаря модернизированной технике и современным тренажерам белорусские стражи неба всегда на высоте.



Например, в 61-й истребительной авиационной базе уже несколько лет нет проблем с боевой подготовкой. За один год молодые летчики вырастают здесь до уровня пилотов второго класса. Сократить время учебы без потери качества позволяют современные электронные тренажеры.



Современные технологии активно внедряют и в cухопутных войсках. В 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов компьютеризирован почти весь учебный процесс. Например, электронный тренажер боевой машины пехоты позволяет досконально освоить технику вождения, не выходя из класса.