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Безопасность воздушных границ обеспечивается на земле

16 февраля 2008 18:00
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В ближайшее время в войска ПВО поступят новейшие зенитно-ракетные комплексы. А сухопутные войска оснастят современными тренажерами. Развитие военно-воздушных сил и войск противоздушной обороны - приоритет отечественной оборонной политики. Благодаря модернизированной технике и современным тренажерам белорусские стражи неба всегда на высоте.

Например, в 61-й истребительной авиационной базе уже несколько лет нет проблем с боевой подготовкой. За один год молодые летчики вырастают здесь до уровня пилотов второго класса. Сократить время учебы без потери качества позволяют современные электронные тренажеры.

Современные технологии активно внедряют и в cухопутных войсках. В 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов компьютеризирован почти весь учебный процесс. Например, электронный тренажер боевой машины пехоты позволяет досконально освоить технику вождения, не выходя из класса.
# общество

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