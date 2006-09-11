Безопасность населения важнее всего

МВД планирует увеличить число камер видеонаблюдения в местах массового присутствия людей. В ближайшее время продолжится работа по установке систем видеонаблюдения во всех кафе, ресторанах, диско- и ночных клубах, других увеселительных заведениях.

При строительстве гипермаркетов одно из условий - также установка в них систем видеонаблюдения. Сегодня на улицах областных центров действуют более 400 видеокамер, 56 из них - в белорусской столице. Установлены видеосистемы и на железнодорожных вокзалах Беларуси, а также в национальном аэропорту "Минск".