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Безопасность населения важнее всего

11 сентября 2006 14:08
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МВД планирует увеличить число камер видеонаблюдения в местах массового присутствия людей. В ближайшее время  продолжится  работа  по  установке систем видеонаблюдения  во  всех  кафе, ресторанах,  диско- и ночных клубах, других  увеселительных заведениях.
При  строительстве гипермаркетов одно из условий - также установка  в них систем видеонаблюдения. Сегодня  на  улицах  областных центров  действуют более 400  видеокамер, 56 из них - в  белорусской столице. Установлены видеосистемы и на железнодорожных вокзалах Беларуси, а также  в национальном аэропорту "Минск".
# общество

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