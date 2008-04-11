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Безопасность и экономичность - главные требования к пассажирским самолетам

11 апреля 2008 16:49
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Об этом заявил директор Департамент по авиации Республики Беларусь Владимир Мельник.

Ставка в техническом перевооружении делается на западных производителей. В этом году белорусский самолетный парк пополнят три новых Боинга. Одновременно с обновлением воздушного парка планируется модернизировать и авиаремонтное производство.

Минский завод к первому января 2010 года разместится  на территории Национального аэропорта. Предприятие оснастят высокотехнологичными  линиями  для ремонта российских, и западных самолетов. Повысится уровень подготовки инженерно-технического персонала.  Все  это   позволит    оперативно и на самом высоком уровне  обеспечивать  безопасность  международных полетов.


 

# общество

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