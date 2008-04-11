Безопасность и экономичность - главные требования к пассажирским самолетам

Об этом заявил директор Департамент по авиации Республики Беларусь Владимир Мельник.

Ставка в техническом перевооружении делается на западных производителей. В этом году белорусский самолетный парк пополнят три новых Боинга. Одновременно с обновлением воздушного парка планируется модернизировать и авиаремонтное производство.

Минский завод к первому января 2010 года разместится на территории Национального аэропорта. Предприятие оснастят высокотехнологичными линиями для ремонта российских, и западных самолетов. Повысится уровень подготовки инженерно-технического персонала. Все это позволит оперативно и на самом высоком уровне обеспечивать безопасность международных полетов.



