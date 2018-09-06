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Безопасное зимовье. Спасатели Минской области начали объезд сельских домов

06 сентября 2018 19:41
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Новости Беларуси. Безопасность и помощь. Спасатели Минской области начинают объезд сельских домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прежде всего, заглядывают они к многодетным семьям, пенсионерам и одиноким людям.

Безопасное зимовье. Спасатели Минской области начали объезд сельских домов-1

Главная задача – проверить исправность отопительного оборудования, а в случае необходимости – помочь жителям создать безопасные условия к зиме.

Подробнее – в видеоматериале 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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