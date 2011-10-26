«Безопасная школа» в Витебске: электронная проходная, видеонаблюдение и смарт-карты вместо пропусков

Контролирует система не только безопасность и посещаемость, но даже успеваемость. Если эксперимент себя оправдает, такие системы появятся и в других учебных заведениях страны.

Фойе этой гимназии напоминает, скорее, проходную крупного предприятия. Вход – через турникеты.

В случае пожара сработает система «антипаника»: распахнутся специальные ограждения. Посторонние в здание тоже не зайдут. «Своих» электронная проходная распознает по пластиковым карточкам с фотографиями.

Артем Красновский, инженер-программист гимназии № 8 Витебска:

Каждый при входе прикладывает карточку, загорается зеленая стрелочка, и он может пройти. Сразу же информация, когда он зашел, записывается на сервер. То есть можно посмотреть, когда любой человек зашел, вышел, сколько он пробыл в школе.

К обычному фейс-контролю дежурных добавилась и система видеонаблюдения.

Что делается внутри и снаружи школы у вахтера как на ладони.

Артем Красновский, инженер-программист гимназии № 8 Витебска:

Установлено пять камер. Информация записывается на жесткий диск. Можно посмотреть записи с любой камеры.

Контролирует система не только безопасность, но и посещаемость. Если обмануть учителей и родителей еще можно попробовать, то провести компьютер невозможно. Все прогулы фиксируются автоматически, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Раиса Грабовская, директор гимназии № 8 Витебска:

По карточке второй раз никто не зайдет. Только один и тот же ребенок. Должна высветиться фамилия, что зашел именно Иванов Петр, а не так, если он передаст карточку, и зайдет кто-то другой.

Самый приятный бонус для родителей – смс-связь с системой. На каждую карточку присвается номер телефона. И как только ученик, прикладывая пропуск, проходит турникет, на мобильный родителей приходит сообщение с информацией о времени входа или выхода ребенка из школы.

Артур Карасевич, ученик гимназии № 8 Витебска:

Когда ты проходишь с этой карточкой, то родителям прилетает смс-ка, когда ты приходишь в школу и когда ты выходишь.

Елена Карасевич:

Когда приходит сообщение о том, что ребенок покинул стены школы, мы уже отсчитываем время, через которое он должен появиться дома. И меньше волнуемся за него.

Если эксперимент себя оправдает, то такие системы безопасности уже в ближайшее время появятся и в других учебных заведениях страны. А в витебской гимназии после обкатки программы родителям предложат расширенный «пакет услуг». Например, онлайн-доступ к журналу успеваемости.