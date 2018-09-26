Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

Новости Беларуси. Первый участок трассы М6 Минск-Гродно сдан в эксплуатацию после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для движения без временных ограничений скорости доступны больше 13 километров обновлённой магистрали.

По статистике прошлых лет, именно в этом месте происходило больше всего аварий. Теперь участок – безопасный и ультрасовременный.

Четыре полосы дороги с применением мировых технологий – усовершенствованный состав покрытия и подложка из геосетки. Сделаны разделительные блоки, 10 километров пешеходной дорожки, сетка вдоль леса и подземные переходы для диких зверей. Позаботились здесь и об отдыхе водителей – оборудованы две площадки.

Александр Марцулевич, главный инженер РУП «Гродноавтодор»:

Этот участок дороги М6 является международным транспортным коридором. Соединяет Беларусь с Западной Европой. Поэтому, конечно, проектировщики и строители поработали над тем, чтобы этот участок трассы соответствовал всем международным европейским стандартам и качеству выполненных работ.