Беженцев разместили на ночлег в логистическом центре. Юрий Караев рассказал подробности

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацей на белорусско-польской границе. Около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их сторону были направлены водометы и слезоточивый газ. Теперь благодаря решению нашего Президента есть информация, о которой мы должны рассказать прямо сейчас.

Сергей Шуманский, корреспондент: Мы находимся в логистическом центре «Бремино», где начинают собираться беженцы, в основном это женщины и дети. Напомню, соответствующее поручение о размещении беженцев в этом логистическом центре утром 16 ноября сделал Президент. Ответственными за выполнение поручения назначены губернатор Гродненской области Владимир Караник и помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев. У нас есть возможность поговорить лично и узнать все подробности.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

В отличие от предыдущих ночей, сегодняшнюю ночь они проведут под крышей этого транспортно-логистического центра, расположенного в нескольких сотнях метров от КПП «Брузги». Такое предложение было сделано губернатором Гродненской области Владимиром Караником, так как здесь, во-первых, тепло, +16 – + 17 °C, и крыша над головой. Оперативно перемещаются товарные ценности в другой конец зала, в другую часть зала. Работники логистического центра это за два часа буквально выполнили. Вы видите, пустые стеллажи, они освобождены под людей, которые сегодня промокли и продрогли до этого. И чтобы их хоть как-то высушить и дать им расслабиться, принято такое решение. До решения вопроса вообще.

На соседней площадке расставлены биотуалеты в достаточном количестве, подведены цистерны с водой. Войска на полевых кухнях готовят все то, что Красный Крест собрал: крупы, свои запасы, все, что дают организации для того, чтобы сейчас буквально, через несколько минут, организовать горячую пищу, которую они, наверное, увидят за эту последнюю неделю, 9 дней, впервые. Продуман уже на завтра, на утро, горячий чай для всех желающих. И также продумали, чтобы завтра тоже, если все так же будет, как сейчас, хотя бы раз в день горячей пищей их покормить.

Везутся в ночь по линии Красного Креста 2 000 одеял, подушки. И спешно собираются через неравнодушных граждан, через организации предметы гигиены, другие предметы быта – необходимые, когда уже человек попал под крышу. Будем стараться соблюдать порядок, в том числе общественный порядок и гигиену. Едут три бригады врачей, чтобы термометрию провести. Если кто-то температурит, что немудрено в таких условиях, выделяем для них один из крайних отсеков, чтобы не смешивать их с остальными. И дальше будем уже помощь смотреть. По ходу дела будем смотреть, чего не хватает, и оперативно решать вопросы по их нуждам, запросам. Например, уже поступают запросы, где подзаряжать те же телефоны для связи с родственниками.