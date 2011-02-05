Бездомная собака в Красноярске спасла четырехлетнего ребенка

Андрюшка после обеда попросил с собой хлеба. Сказал, что пойдет кормить собачку.

Елена Павлова, многодетная мама:

Уже тогда он собирался, видимо, на пруд, кормить уток. Надо было догадаться. Мы летом однажды были около дворца пионеров и школьников, там на Каче уток кормили. Андрюшке понравилось…

Татьяна Балашова, соседка:

Пошла кормить дворовых собак. Слышу – на берегу пруда лает Найда. Пронзительно, словно зовет на помощь. Увидела меня, подбежала, посмотрела, и снова к пруду… Я пошла посмотреть. Сначала подумала, тряпка какая-то на воде лежит. Подошла ближе – ребенок! Он уже почти не двигался.

Татьяна позвала на помощь работавших неподалеку коммунальщиков. Они вытащили ребенка на берег. На малыше была дубленка и синтепоновые штаны, благодаря тому, что вещи надулись пузырем, ребенок не пошел ко дну, застрял на поверхности.

Елена Павлова, многодетная мама:

Господи, даже не представляю, что бы было, если б не Найда! Она как чувствовала, в тот день не отходила от Андрея ни на шаг. Найда под нашими окнами живет. Мы ее часто подкармливаем.

Владимир Фокин, главный врач 20-й больницы Красноярска:

Мальчик поступил к нам в тяжелом состоянии: нахлебался воды, у него было переохлаждение. Температура тела ребенка была всего 24 градуса. Он поступил сразу в реанимацию, 4 дня находился на искусственной вентиляции легких… Благодаря и тому, что малыша достаточно быстро вытащили из воды, и профессионализму врачей, вся эта история для Андрея закончилась благополучно, без тяжелых последствий. Сегодня выписываем его, в удовлетворительном состоянии! И желаем, конечно, больше не попадать в такие истории.

А ставшая местной героиней Найда уже нашла хозяев - впервые в жизни! Местные активисты, расселяющие бездомных псов по особо сердобольным людям, постарались - за собачкой приехали из поселка, от которого до Красноярска... 500 километров, сообщает «Комсомольская правда».