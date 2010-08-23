Безбарьерная среда для инвалидов-колясочников в Минске: настоящее и будущее

В одной из новостроек в минском районе «Каменная горка» созданы все условия, чтобы люди, которые не имеют возможности передвигаться, могли без посторонней помощи попасть в квартиру или выехать во двор. Это первый дом с оптимальными условиями проживания для инвалидов-колясочников в Минске. Всего в районе запланировано еще 10 подобных домов.

Безбарьерную среду на Нёманской, 38 создали не только снаружи, но и изнутри. Планировка позволяет новоселам самостоятельно перемещаться по комнатам. Радость повышенного комфорта минчане с ограниченными возможностями почувствовали только в начале этого года. Они смотрят на улицу из окон и зачастую не покидают своих квартир. Одних сразу сдерживает подъезд, других — отсутствие лифта или пандуса. Жителям этого дома повезло. Новостройка пока в своем роде самородок.

В Минске проживает более 109 тысяч инвалидов, что можно сравнить с численностью малого города. А теперь представьте, что в этом городе никто не может отъехать от своего жилища дальше, чем на несколько метров. Автобусов, оборудованных специальными пандусами, в Минске — единицы. Выход наконец-то найден, причем скорее даже выезд — пробная и еще не обкатанная модель социального такси (см. видео к сюжету — ред.). Машину-трансформер выставят на всеобщее обозрение только лишь в сентябре. Этого чуда минчане с ограниченными возможностями ждали давно. К октябрю по дорогам большого города разъезжать подобных такси будет в 10 раз больше. Заказать таки к подъезду можно будет в районном центре социального обслуживания. Сначала услуга будет бесплатная, потом на нее установят специальный низкий тариф. Таким образом, барьеров в безбарьерной среде станет еще меньше.

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В Минске есть пока только одна специальная душевая кабина для инвалидов-колясочников. Здесь все предусмотрено для их комфорта. Даже краны расположены на высоте не более полутора метров. А еще здесь есть специальные поручни и широкие дверные проемы. Ноу-хау опробовали в этом году. Но не все остались довольны: любители попариться ждали большего. Принять сауну инвалиды-колясочники могут только вместе со всеми желающими, которых много. Итак, развернуться негде — снова барьер.

Людмила Василенко, старший администратор бани №4:

В Минске сегодня около 2 тысяч инвалидов-колясочников, а то и больше, которые желают помыться и попариться. Но у нас, к сожалению, для них будет предоставлена только душевая кабина.

Надежда Бука и Александр Миранович. Телекомпания СТВ.

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