Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Карина Верховцева, корреспондент:
Эти выходные – последняя возможность окунуться в мир красок, цвета и модерна. В галерее классического и современного искусства «ДК» проходит выставка «Color Black» Геннадия Козела.
Карина Верховцева:
Ну а завтра, 10 апреля, пройдет крупнейшая в стране выставка-пристройство домашних животных с очень символичным названием «Дорога домой». Вы сможете выбрать себе питомца среди сотни хвостатых. Разные по возрасту, внешности и темпераменту, привитые и готовые к переезду в семью. Нового питомца в семью вы сможете забрать абсолютно бесплатно. Полезный бонус – консультации врачей-ветеринаров и кинологов.
Карина Верховцева:
И да, с пометкой «Делать добро просто». В рамках акции будет открыт пункт сбора помощи для животных. Здесь будут принимать корма и лекарства для питомцев. Здесь хочется только добавить, что маленькой помощи не бывает.
Карина Верховцева:
А сейчас мы переносимся в таинственную атмосферу Ботанического сада. Здесь фестиваль волшебных фонарей своим светом озарил этот прохладный апрельский вечер.
Карина Верховцева:
Сотни метров атласной ткани, тысячи ярких лампочек и километры светодиодной ленты. Стать частью такого волшебства у вас есть возможность до 17 апреля. Ну а тех, кто решит выбраться сюда в вечер пятницы либо выходных, ждет настоящее фаер-шоу.