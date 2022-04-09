Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей

Карина Верховцева: Ну а завтра, 10 апреля, пройдет крупнейшая в стране выставка-пристройство домашних животных с очень символичным названием «Дорога домой». Вы сможете выбрать себе питомца среди сотни хвостатых. Разные по возрасту, внешности и темпераменту, привитые и готовые к переезду в семью. Нового питомца в семью вы сможете забрать абсолютно бесплатно. Полезный бонус – консультации врачей-ветеринаров и кинологов.

Карина Верховцева, корреспондент: Эти выходные – последняя возможность окунуться в мир красок, цвета и модерна. В галерее классического и современного искусства «ДК» проходит выставка «Color Black» Геннадия Козела.

Карина Верховцева:

И да, с пометкой «Делать добро просто». В рамках акции будет открыт пункт сбора помощи для животных. Здесь будут принимать корма и лекарства для питомцев. Здесь хочется только добавить, что маленькой помощи не бывает.

Карина Верховцева:

А сейчас мы переносимся в таинственную атмосферу Ботанического сада. Здесь фестиваль волшебных фонарей своим светом озарил этот прохладный апрельский вечер.