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Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей

09 апреля 2022 15:42
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Эти выходные – последняя возможность окунуться в мир красок, цвета и модерна. В галерее классического и современного искусства «ДК» проходит выставка «Color Black» Геннадия Козела.  

Карина Верховцева:  
Ну а завтра, 10 апреля, пройдет крупнейшая в стране выставка-пристройство домашних животных с очень символичным названием «Дорога домой». Вы сможете выбрать себе питомца среди сотни хвостатых. Разные по возрасту, внешности и темпераменту, привитые и готовые к переезду в семью. Нового питомца в семью вы сможете забрать абсолютно бесплатно. Полезный бонус – консультации врачей-ветеринаров и кинологов.  

Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей-4

Карина Верховцева:   
И да, с пометкой «Делать добро просто». В рамках акции будет открыт пункт сбора помощи для животных. Здесь будут принимать корма и лекарства для питомцев. Здесь хочется только добавить, что маленькой помощи не бывает.  

Карина Верховцева:  
А сейчас мы переносимся в таинственную атмосферу Ботанического сада. Здесь фестиваль волшебных фонарей своим светом озарил этот прохладный апрельский вечер. 

Без веселья не обойтись. Места Минска, которые ждут новых посетителей-7

Карина Верховцева:  
Сотни метров атласной ткани, тысячи ярких лампочек и километры светодиодной ленты. Стать частью такого волшебства у вас есть возможность до 17 апреля. Ну а тех, кто решит выбраться сюда в вечер пятницы либо выходных, ждет настоящее фаер-шоу. 

# Выставка # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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