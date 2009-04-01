Без света остались жители поселока неподалеку от столицы

В одном из поселков, что буквально в нескольких километрах от Минска, энергетики организовали жителям конец света.

Причем, в очередной раз. Внеплановые отключения электричества здесь происходят как по графику. Сегодня рубильник вновь опустили, правда, в этот раз ссылаясь на ремонтные работы. Только людей об этом предупредить забыли.

В поселке в каком-то десятке километров от Минска уже впору осваивать энергию ветра. Эта электролиния, пожалуй, никогда не раскалялась так, как наша – горячая. С жалобами на перебои со светом местные жители не раз и не два звонили нам зимой, теперь вот снова позвонили, едва эта зима успела закончиться.

Энергетики пообещали просветить поселок часа через четыре, сельсовет – через шесть – не раньше. Не обсуждают разве что сроки введения новых подстанций. Хаотичные отключения электричества в поселке намерены пресечь через два месяца.

