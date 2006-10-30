Без ремня безопасности - как без руля

В Беларуси начался второй этап акции "Пристегнись!". С 29 октября дня водителей, которые не пристёгиваются во время движения ремнями безопасности, будут штрафовать. Им придётся раскошелиться на 6 тысяч 200 рублей. С такой же суммой придётся расстаться и тем, кто перевозит непристёгнутых пассажиров. Это второй этап акции " продлится до конца ноября. В ходе первого этапа, который завершился накануне, дорожные инспекторы проводили объяснительные беседы, почему необходимо пристегиваться. Ведь при аварии использование этого нехитрого приспособления может сохранить жизнь.