Без прошлого и настоящего

Почти месяц молодой человек путешествовал по стране, не зная, точнее, не помня не только адреса, но даже собственного имени. Полностью потеряв память, молодой человек умудрился доехать до Минска. И самостоятельно добраться до местной психиатрической больницы. Любопытно, что с людьми парень пытался общаться на польском языке, которого, как впоследствии выяснилось, не учил. Для медиков подобные случаи - редкость. Они предполагают, что забытье наступило после сильного эмоционального потрясения. Впрочем, этого молодой человек тоже не помнит.