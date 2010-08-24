Без окон и дверей — именно так выглядят несколько многоэтажек в Мяделе после бури

Две недели назад район накрыла стихия, но до сих пор последствия сильного дождя, шквалистого ветра и града устранены не везде. Люди живут, залатав окна плёнкой, и каждую ночь дежурят с вёдрами, опасаясь очередного дождя.

Разбитые оконные рамы, куски шифера, плёнка на окнах. Это привычный пейзаж для жителей этого дома. Он не обновляется вот уже две недели. Разве что мусора под балконом становится больше.

У Виктора Скурко в квартире — как после глобального переезда. А былом уюте напоминают только скрученные ковры. Нет и хрустальной люстры: это просто опасно для жизни.

Виктор Скурко, местный житель:

Потому что вода текла. Сняли, чтобы не замкнуло. Вот, всё замокло, видите, пятна. Обращались за помощью, с соседом ездили.

Говорит, ему ещё повезло. Лишился только стекла на балкона и нескольких десятков вещей (их залило водой). А вот соседу накануне пришлось отпрашиваться в дождь с работы. Из квартиры вынес 15 вёдер воды. Резиновые сапоги теперь здесь — атрибут каждого.

Елена двух своих малолетних детей увезла к матери. Там тепло и не сыро. Кому отпуск в две недели у тёплого моря, а кому и 14 дней борьбы за имущество.

Елена , местная жительница:

Вот здесь я уже всё завесила. Она затекала неизвестно куда. Вся кухня у меня разбухла. Прямо из лампы вода текла струйкой.

Место действительно напоминает зону боевых действий. Фасады домов, как после обстрела. И если в частных домах затраты на ремонт, в основном, ложатся на плечи хозяев — часть покрывает страховка — то в зданиях коммунальной собственности «стеклить» и «латать» должно ЖКХ.

Галина Попко, местная жительница:

Я уже не знала, как эту ночь переживу. Буря была, ветер, тут всё поднимало. Страшно. Шторы, что у меня были, так они даже на помидоры не годятся подвязывать.

Аккурат перед нашим приездом свершилось чудо. Плёнку в окне Галины Ивановны сменило стекло. Впервые за две недели она сможет заночевать не на даче, а дома.

Искать же оправдание такой медлительности местных властей мы отправились в жилищно-коммунальное хозяйство. Нам вежливо объяснили: людям помочь они рады, только вот не хватает элементарного — рабочей силы.

Александр Тарасёнок, главный инженер Мядельского жилищно-коммунального хозяйства:

Я был у соседей, в Поставском ЖХК. Просил помощи. Порекомендовали две бригады из Витебска. Может, и приедут, сделают.

Мядельский район и в самом деле от стихии пострадал сильно. Ущерб 345 миллионов рублей только по коммунальному фонду.

Максим Шишканов, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

В подавляющем большинстве случаев люди сами восстанавливают объекты. Мы поставили задачу обеспечить необходимыми строительными материалами, которые есть в достаточном количестве. От предложенной возможности по переседению граждане отказывались.

Половину восстановили. По крайней мере, деревья с дорог убраны, электроснабжение восстановлено. Но смущают даже не темпы работ, а отсутствие в районе хороших кровельщиков. Дом №2 по улице Юбилейной, к слову, когда-то уже латали.

Александр Тарасёнок, главный инженер Мядельского жилищно-коммунального хозяйства:

Наши строительные организации не берутся сделать. Хотя и объём работы там большой, и денег могли бы заработать.

Этой ночью пятиэтажка по Юбилейной опять не спала. Люди боялись очередного дождя. В жилкоммунхозе, тем временем, просят потерпеть ещё хотя бы недельку. За это время, возможно, найдутся рабочие руки, которые, наконец, починят крышу.