Без очередей и задержек: оплата по «жировкам» прошла в установленные сроки – до 5 апреля

Новости Беларуси. Время «Ч». Сегодня, 5 апреля, последний день оплаты февральских «жировок». Обошлось без очередей и глобальных задержек. Белорусы признаются, что теперь суммы в счет-извещениях стали понятнее. Об этом, кстати, говорит и уменьшение количества обращений по этому вопросу на субботние прямые линии городских, районных и областных исполнительных комитетов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ услышала не одну точку зрения.

Февральская «жировка» для Натальи стала сюрпризом. Приятным и, как для многих белорусов, ожидаемым. Пересчитанные тарифы на окончательный счет за коммуналку повлияли. Оплата уменьшилась в несколько раз.

Наталья Еромкина:

В этом месяце оплата коммунальных услуг нас обрадовала. Потому что она была меньше за счет того, что нам уменьшили тарифы за предыдущий месяц, а также снизили их по текущей «жировке». Поэтому разницу по стоимости мы можем потратить на игрушки для нашего ребенка.

Впрочем, не только Наталья, но и все белорусы убедились: «жировки» не только стали «легче», но и понятнее. А это, несомненно, плюс. Тем более после довольно «тяжеловесных» январских счетов. Уменьшить оплату позволило изменение подхода к расчету нескольких тарифов.

Как правило, последний день оплаты услуг ЖКХ – 25-ое число. Дальше начисляется пеня за каждый день «просрочки». В этом месяце ситуация другая. Сроки продлили до 5 апреля. Но, как говорится, привычки остались. Отмечают это и в расчетно-справочных центрах.

К примеру, этот отвечает на вопросы жителей Центрального района столицы. Уже к 11 утра 83% жителей района по «жировкам» расплатились. Никаких внештатных ситуаций нет. Говорят, пик был как раз в то время, когда квитанции об оплате разнесли по почтовым ящикам жителей района.

Кстати, все это время проводился и так называемый «телефонный ликбез».

Мария Пытко, начальник расчетно-справочного центра №2 Центрального района Минска:

Специалисты расчетно-справочных центров по графику разъясняли гражданам по телефону 115 с 30 марта по 5 апреля.

И такие «горячие линии» проводятся не только в Минске. В топе вопросов моменты, связанные с новыми услугами. А это освещение мест общего пользования, оплата за техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений. О них – каждый второй звонок.

Как говорится, есть спрос, будет и предложение. Консультационный режим в некоторых расчетно-справочных центрах продлится еще до 10 апреля.