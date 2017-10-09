Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери?

Новости Беларуси. Дети и отец Михаил Солодухо из Минского района готовятся поздравить свою маму с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, повода для радости в это семьи хватает. Папа – знаменитый на всю страну хлебороб, герой жатвы. Не отстают и дети – такие же трудолюбивые и талантливые. А сохраняет семейный очаг - скромная женщина, мать Елена. Ее семейные признаются: без мамы их счастье было бы невозможным.