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Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери?

09 октября 2017 15:38
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Новости Беларуси. Дети и отец Михаил Солодухо из Минского района готовятся поздравить свою маму с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери? -1

Впрочем, повода для радости в это семьи хватает. Папа – знаменитый на всю страну хлебороб, герой жатвы. Не отстают и дети – такие же трудолюбивые и талантливые. А сохраняет семейный очаг - скромная женщина, мать Елена. Ее семейные признаются: без мамы их счастье было бы невозможным. 

Без них счастье было бы невозможным: как в Минской области отцы и дети готовятся ко Дню матери? -3

# общество # Фотофакт # Праздники

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