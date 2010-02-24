Без картографов и геодезистов в Минске не появляются крупные строительные объекты

Картографы и геодезисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. О людях, которые занимаются картографией и геодезией, большинству из нас известно немногое. В основном то, что время от времени они то там, то здесь появляются со своими громоздкими измерительными приборами.

В двух словах рассказать об этой непростой профессии сложно, но то, что сейчас без нее не обойтись ни в гражданских, ни в военных целях – это правда.

Сегодня наиболее широкое распространение получила прикладная геодезия, которая используется в основном в строительстве. Это и не удивительно, ведь Беларусь остается одной из немногих стран бывшего СССР, которым удалось сохранить темпы развития строительной отрасли.

А между тем, за каждым даже самым простым возведенным объектом стоит серьезная кропотливая работа конкретных специалистов.

Владимир Подшивалов, доктор технических наук, профессор, зав. Кафедрой инженерной геодезии БНТУ:

Объекты были самые разные. Здесь мне пришлось впервые принять участие в геодезическом сопровождении уникального строительства. Под библиотекой проводились комплексные изыскания, геологические, гидрологические и т.д. И в соответствии со свойствами подстилки грунтов были рассчитаны фундаменты, рассчитаны надежно. С этой стороны неожиданностей не стоит ожидать.

Еще один интересный объект – это Минск-арена. Это комплексная застройка, вантовое покрытие универсального спортивного стадиона не имеет аналогов по геометрии и размерам.

Сейчас уже совсем нелегко себе представить, что на месте одного из самых грандиозных строений в стране да и не только когда-то был просто пустырь. И первым, чья нога ступила на уникальную строительную площадку, традиционно, был геодезист.

Владимир Подшивалов, доктор технических наук, профессор, зав. Кафедрой инженерной геодезии БНТУ:

На библиотеке стекло выставлено с точностью до 1 мм, а иначе, если чуть-чуть будет играть, то отражение будет грубое. Вот обратите внимание насколько четкое отражение. Вот это как раз качество!

Каждый объект должен не только соответствовать определенным параметрам, но еще и быть привязанным к рельефу местности, существующим инженерным коммуникациям. А это работа геодезиста.

Начиная с «нуля» и до окончания строительства необходимо контролировать точность выполнения строительно-монтажных работ. И это дело геодезиста.

Более того, на нетипичных объектах уже по завершению строительства возникает необходимость следить в проектном ли режиме работает конструкция, не возникают ли отклонения. И здесь не обойтись без этих людей

Стоит ли говорить, что избытка таких специалистов априори быть не может.

Владимир Подшивалов, доктор технических наук, профессор, зав. Кафедрой инженерной геодезии БНТУ:

Мы всегда считали, что геодезист – редкая специальность. Нас не так много в мире. Мы считаем себя нацией или породой, что мы, геодезисты, - это братья по духу, по профессии. Мы решаем общую задачу – сделать нашу Землю удобной и комфортной для жизни людей.

Егор Куница, Андрей Зарецкий, Андрей Дук, СТВ