Госпогранкомитет Беларуси заключит соглашение с агентством Европейского союза по охране внешних границ «Фронтекс».

Беларусь будет выполнять принятые обязательства по укреплению общеевропейской безопасности. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями делегаций-участников Международной пограничной конференции.

В структуру входят более 60 государств, десятки международных организаций. Цель – объединить усилия в деле охраны границ.

Международная пограничная конференция – это единственный в мире форум, который позволяет руководителям погранведомств налаживать контакты и обсуждать между собой имеющиеся проблемы. Участвуют в нем более 60 государств.

Интерес зарубежных пограничников к нашей стране вполне объясним. Беларусь сегодня выполняет роль активной участницы межгосударственных, а значит, и межграничных процессов. Да и наши успехи в борьбе с незаконной миграцией и работорговлей общеизвестны. Поэтому выбор Минска для заседания рабочей группы неслучаен.

За общение без границ и штампов выступает и представитель от Европейской комиссии. Кстати, в рамках программы по модернизации пункта пропуска «Козловичи» ее чиновники выделили Беларуси 16 млн евро. Есть желание сотрудничать в подготовке кадров для границы и таможни, объединять и дальше усилия в борьбе с работорговлей. Большую роль в нашей кооперации должно сыграть участие в программе Восточного партнерства.

Международная пограничная конференция содействует также разработке и реализации проектов технической помощи. Кстати, и здесь Беларуси есть, что предложить. Делегаты форума под хорошим впечатлением от технических новинок наших пограничников.

Кстати, в самое ближайшее время погранкомитет Беларуси заключит соглашение с «Фронтекс». Это агентство Европейского союза по охране внешних границ. Учитывая, что протяженность рубежей Беларуси с ЕС составляет более 1200 км, прочные связи обеим сторонам не помешают.