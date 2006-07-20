Город Гродно стал очередным областным центром, который, в рамках реализации Республиканской программы <Чистая вода>, полностью отказался от потребления воды из открытых источников. Преимущества эксперимента уже ощутили на себе местные жители. Вода из артезианских скважин - самых глубоких в Республике, как и положено - без цвета, запаха и вкуса.

Гродненская вода стала лучше после того, как город отказался от водозабора из реки Неман. Строительство артезианских скважин, глубина которых достигает 300 метров, позволило подавать в квартиры горожан абсолютно чистую, без вредных примесей воду.

Каждый день специалисты проводят анализ состава воды в городе и на контрольных точках водной сети. По биологическим показателям вода соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам питьевой воды, - сообщила начальник участка лабораторного контроля ГУКПП <Гродноводоканал> Ольга Далькевич.

По словам специалистов, в воде из артезианских скважин отмечается повышенный уровень содержания железа, что придаёт ей желтоватый оттенок. Однако, полную прозрачность воде вернут, реализуя республиканскую программу <Чистая вода>. Как сообщила главный технолог ГУКПП <Гродноводоканал> Ирина Зенкевич, была построена станция обезжелезивания, которая является самой большой в Беларуси и Европе. Здесь применены новые современные технологии очистки воды. Тысячи кубометров воды проходят через специальные фильтры, в которых используется отечественный материал, не уступающий западным аналогам. В результате, к потребителю вода поступает абсолютно чистой.

Запах хлора - единственное, что вызвало недовольство у жителей Гродно. Однако, и он через несколько дней будет устранён. После ввода в эксплуатацию новой станции электролиза, для обеззараживания воды, вместо хлора будет использоваться простая пищевая соль и электричество. В планах <Водоканала> оснастить новейшими станциями очистки все артезианские водозаборы в области.