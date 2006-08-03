"БеСТ" в Витебске!

Государственный оператор сотовой связи "Белорусская сеть телекоммуникаций" 3 августа начинает работу в Витебске. Это третий по счету город после Минска и Гродно, который будет обслуживать "БеСТ". Сейчас услугами этого оператора пользуются более восьми тысяч человек. До конца года компания планирует начать работу в остальных областных центрах Беларуси. В следующем году зона обслуживания сети должна охватить основные транспортные магистрали республики и прилегающие к ним районы. В течение трех лет оператор покроет территорию, где проживает 90% населения Беларуси. До конца 2014 года "БеСТ" собирается обеспечить своей сотовой связью все населенные пункты страны.