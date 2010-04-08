Бессрочные договоры смогут оформить лучшие работники в Беларуси

По мнению Федерации профсоюзов Беларуси, такая форма сотрудничества позволяет расширять и комплектовать штат предприятий квалифицированными работниками.

Согласно Указу Президента, по-новому оформить свои отношения с работодателем смогут лишь добросовестные работники, проработавшие на конкретном предприятия не меньше 5 лет.

Изменены и сроки уведомления об изменении отношений работника и нанимателя. Отныне специалисту обязаны об этом сообщить не за две недели, как раньше, а минимум за месяц.

Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Для любого человека, который хорошо трудится, теперь возможность есть. Если его уговорили, доплатили, дали дополнительный отпуск, социальные льготы — он останется на контракте. Руководители будут и к этому прибегать, поскольку квалифицированные работники нужны всегда. Но если он не желает работать на контракте, то может работать по бессрочному договору. Таким образом, он обеспечит себя на долгие годы работой, поскольку он уверен, что работает хорошо.