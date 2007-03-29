Беспрецедентный случай в уголовной практике

Впервые, за организацию нелегальных поставок и сбыта спиртосодержащей продукции, преступники приговорены к трём с половиной годам лишения свободы.С виновных взыскано 40 миллионов рублей в доход государства.

Такая мера наказания применена к жителям Ошмянского района, которые в октябре прошлого года распространяли алкогольный суррогат. Несколько сот человек получили сильнейшее отравление. 13 спасти не удалось.

Однако обвиняемые не согласились с таким наказанием и подали апелляцию в Гродненский областной суд. Последний, рассмотрев дело, оставил приговор районного суда в силе. По-другому и быть не могло - уверены в прокуратуре. Уж очень огромными оказались масштабы трагедии.

Чтобы стабилизировать обстановку, сотрудники милиции совместно с многочисленными службами, по всей республики развернули масштабную операцию по выявлению каналов поставки и фактов реализации спиртосодержащей жидкости. В результате, конфискованы тысячи тонн суррогата, а виновные понесли строгое наказание.

Точка в "Ошмянском деле" поставлена, однако полностью проблема алкогольных отравлений ещё не решена - следовательно, правоохранительные органы продолжат работу по выявлению фактов торговли суррогатом.