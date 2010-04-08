Беспорядки в Кыргызстане: «восстание желтых повязок» унесло жизни уже 75 человек

Ситуация в стране, обострившаяся после кровопролитного внутриполитического конфликта, практически вышла из-под контроля.

В Республике сформировано временное Правительство. Однако Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев сегодня выступил с заявлением, что не собирается складывать с себя полномочия, признав при этом, что уже не имеет возможности влиять на обстановку в стране.

А тем временем, власть в стране захватили не только мятежники, но и мародёры. Пока оппозиция не может поделить власть, рядовые жители Бишкека вынуждены искать не разграбленные магазины.

Бишкекский магазин «Народный», пожалуй, никогда не был настолько далек от народа: ни продуктов, ни техники, а владелец торгового места Владимир не смог разыскать даже целых стекол от своей витрины.

Владимир, владелец магазина:

Варварство организованное. С обычными людьми, которых вооружили и сказали, что им все позволено. А что они могут? Могут только воровать.

Мародеры разгромили и разграбили сразу несколько торговых центров, кинотеатры и даже Национальный музей изобразительных искусств. Выносили все: от пакетиков кофе до полотен всемирно известных живописцев. Из-за массовых беспорядков общественный транспорт в городе фактически встал на прикол.

Чолпон Ногойбаева, директор Института анализа государственной политики (г. Бишкек):

Людям пришлось возвращаться домой пешком — и это было небезопасно, потому что группы молодых людей с агрессивными намерениями уже были на улицах. К сожалению, до сих пор продолжаются нападения на офисы некоторых компаний.

Сегодня жителям Бишкека, уже успевшим насмотреться на жуткие зрелища, приходится по всему городу разыскивать хлеб. Многие магазины в столице так и не открылись. Люди запасаются как на случай войны.

Между тем, по мнению аналитиков, в течение нескольких лет Кыргызстан жил в ситуации, когда бывшие противники по «холодной войне» усердно тянули его каждый на свою сторону. Пока американцы старались сохранить свою военную базу на севере Кыргызстана, Россия была явно против присутствия на спорной территории военных из Штатов. Но жительница Бишкека Валентина и не думает вникать во все эти геополитические игры.

Местная жительница:

Беспредел самый настоящий: так нельзя! Не надо было начинать стрелять в людей. То, что я вижу, — нет слов. Мне просто страшно жить в этой стране!

По последней информации, жертвами беспорядков в Кыргызстане стали, 75 человек. Количество раненых подбирается уже к полутора тысячам. И, как нас заверили в белорусском посольстве, среди пострадавших наших сограждан нет.

Михаил Карачун, второй секретарь Посольства Республики Беларусь в Кыргызской Республике:

По состоянию на 18 часов местного времени информации о пострадавших граждан Республики Беларусь в ходе массовых беспорядков в Бишкеке в посольство не поступало. Посольство Беларуси в Кыргызстане работает в условиях повышенных мер безопасности.

Ситуацию в Киргизии уже успели окрестить «восстанием желтых повязок». Вот только итоги акций протеста оказались окрашены в куда более скорбные цвета. Грядущая суббота в Кыргызстане объявлена Днем национального траура по погибшим в беспорядках. Символично, но одной из первых при временном правительстве создают именно похоронную комиссию.

Ольга Бакланова. Телекомпания СТВ.