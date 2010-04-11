Беспорядки в Кыргызстане 6 и 7 апреля. Комментарии мировых СМИ

6 и 7 апреля на первых строчках новостных лент мировых СМИ оказалось небольшое государство на северо-востоке Средней Азии.

Из Кыргызстана, некогда стабильной советской республики, поступали тревожные известия о столкновениях оппозиции с милицией.

Поводом для конфликта послужило следующее. В одном из областных центров Кыргызстана милиция задержала одного из лидеров местной оппозиции. Он был отпущен, что, впрочем, не помешало тысячам сторонников собраться у здания местного ГУВД и областной администрации. После поэтапного противостояния оппозиция-спецназ, спецназ-оппозиция администрация была взята штурмом.

Альтернативный губернатор, громкие лозунги, и утром 7 апреля волна уличной демократии накрыла Бишкек. Здесь лидеры протестантов потребовали освободить всех политзаключённых. В ходе противостояния правоохранители применили шумосветовые гранаты и слезоточивый газ. Толпа прорвала милицейские кордоны и двинулась к Дому правительства.

Именно с этого момента начинается новая история Кыргызстана, а вернее, ее новый виток. Ибо есть у революции начало, нет у революции конца. От последней, тюльпановой 2005 года, — Кыргызстан не восстановился до сих пор. «Восстание желтых повязок» — как окрестили новый революционный подъем по-киргизски — это аналогичный сценарий: беспорядки и хаос, грабежи и мародерство, коллапс торговли и транспорта. Только вместо президента Акаева — президент Бакиев, еще больше жертв и пострадавших, растаявшая уже полностью у простых киргизов надежда, что когда-нибудь в стране наступит стабильность, только безумный страх просто выйти на улицу в собственном родном городе.

Местные жители:

Беспредел самый настоящий: так нельзя! Не надо было начинать стрелять в людей. То, что я вижу, — у меня просто нет слов... Мне просто страшно жить в этой стране!

Джаффар Абдулдаев, брат погибшего:

Я просил его не участвовать в этих беспорядках. Но брат меня не послушал...

Штурм здания правительства. Десятки погибших, сотни раненых. Правительство уходит в отставку, противоречивы сведения, где находится президент Бакиев. Ситуация принимает неконтролируемый характер. Мировая общественность задаётся вполне резонным вопросом — что заставило людей идти на баррикады против своего же правительства? За ответом ходить далеко не нужно. Он на поверхности. Точнее — в кошельках кыргызов.

Александр Филлипов, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Киргизия очень тяжело пережила последствия экономического кризиса. Она и раньше была далеко не богатой страной, а с ухудшением экономической обстановки в мире, дела страны, естественно, пошли совсем плохо. Например, безработица коснулась более четверти населения, более половины жителей страны живут ниже черты бедности. Плюс к этому добавились такие поспешные планы правительства, как повышение цен прежде всего на коммунальные услуги — по некоторым показателям они выросли в десять раз.

Социальное неравенство, заоблачные цены и слабость власти. Власти не только свергнутой, но и вновь провозглашённой.

В стране под оппозиционный шумок властвует криминальный беспредел, ничего общего не имеющий с политическими требованиями. В охваченном паникой Бишкеке началось массовое мародёрство. По сообщениям очевидцев, толпа устроила погромы в торговых центрах, принадлежащих турецким и китайским бизнесменам. В центре города разграблены многие магазины, супермаркеты и рынки. Горят личные дома изгнанного Бакиева, налоговая служба, автозаправочные станции.

Накануне, в субботу, мародёры и вовсе преступили все законы нравственности, если таковые у них вообще существуют. В Ысык-Атинском районе Чуйской области хулиганы захватили детский дом. Хулиганы вышвырнули маленьких детей из здания, заявив, что теперь все здесь принадлежит им.

Подверглись нападениям мародеров и несколько пансионатов в районе озера Иссык-Куль. Агрессивные молодые люди из близлежащих сел разграбили дома летнего отдыха и постояльцев.

По последним сообщениям, поступающим из республики, мародерам уже мало простого грабежа, — они приступили под шумок к захвату земли и переделу собственности. Как пишут местные СМИ, тысячи человек начали самовольное строительство в пригороде столицы и даже пригнали грузовики с цементом.

Лидеры оппозиции в это время по телевидению призывают остановить массовый грабёж страны. На призыв же простых граждан перейти от слов к делу самопровозглашённые правители просто разводят руками.

Владимир, владелец магазина:

Варварство организованное. С обычными людьми, которых вооружили и сказали, что им все позволено. А что они могут? Могут только воровать.

Чолпон Ногойбаева, директор Института анализа государственной политики (г. Бишкек):

Людям пришлось возвращаться домой пешком — и это было небезопасно, потому что группы молодых людей с агрессивными намерениями уже были на улицах. К сожалению, до сих пор продолжаются нападения на офисы некоторых компаний.

Спустя почти пять дней ситуация несколько стабилизировалась. Если жизнь в разграбленном городе вообще можно назвать таковой — просто телевизионная картинка слишком красноречива.

Буквально сразу временное правительство во главе с Розой Отунбаевой издало декрет, по которому к нему переходят функции президента и правительства. Местонахождение же пока ещё действующего Президента Бакиева остаётся неизвестным. Учитывая то обстоятельство, что Кыргызстан, как и многие постсоветские республики, — сфера перекрёстных интересов России и США, реакция на государственный переворот в мировых СМИ — неоднозначная.

«Time», США:

В течение нескольких лет Кыргызстан жил в ситуации, когда бывшие противники по «холодной войне» усердно тянули его каждый на свою сторону, так что эта не имеющая своих выходов к морю страна нередко становилась центром формирования геополитической стратегии. Американцы прилагают все усилия, чтобы сохранить столь важную для них военную базу на севере Кыргызстана, важнейший пункт на линии снабжения военных формирований США, сражающихся в соседнем Афганистане. А Россия тем временем прибегает к лоббированию с целью выдавить американских военных с территории, которую она по-прежнему рассматривает как свою сферу влияния в пределах бывшего Советского Союза.



«Фергана.Ру»:

Бывшие оппозиционеры, а сейчас — представители новой власти — заняты тем, что делят портфели. Никто не предпринимает активных действий для наведения порядка. Лидеры оппозиции не имели четкого плана, кто чем будет заниматься после того, как контроль над страной будет установлен. Судя по всему, они и сами не верили в такую быструю возможность. Нет четкого плана, как будут распределены полномочия, какие первые шаги должны быть сделаны, и как объяснить мировой общественности, что именно произошло в Кыргызстане за прошедшие двое суток.

Большую политику оставим на совести самих политиков. Заговоры, закулисные игры и истинные причины, повергшие Кыргызстан в политический и общественный кризис, откроются не скоро. Ясно одно — простому кыргызу переживать события как на родине, так и за её пределами непросто.

Елена Захаревич два года как переехала к любимому человеку из Бишкека в Минск. В эти сложные дни связь с родителями она поддерживает по пять раз на день.

Постоянно в Интернете включена и камера, транслирующая картинку с центральной площади Бишкека Алла-тоо. Помнит Лена и первую революцию, когда идеалы рушились прямо на глазах.

Елена Захаревич:

Видела, как весь город разнесли, то есть то, что создавали те же самые люди. Это всё уничтожили, разрушили… Разграбили магазины. Где-то потом по крупицам восстанавливали.

Фотоальбом с красотами родного Бишкека и озера Иссык-куль служит напоминанием того, что над настоящими ценностями ничто не властно. Осталось только родителей в Минск забрать и тогда уж точно всё будет хорошо.

Елена Захаревич:

Когда я думала, где нам жить, тоже были такие метания. Или там, или здесь. Выбрали Минск. С родителями разговаривали, думали, что их удастся уговорить. Будем ещё пробовать.

«Революция без тюльпанов» — так на этот раз окрестили события в Кыргызстане журналисты. Весенние цветы в стране разошлись на 79 похоронных процессий.

Артём Кицененко на «Неделе» о цветах и плодах уличной демократии.