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Беспорядки в Афинах вспыхнули с новой силой

19 декабря 2008 08:44
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Мирная демонстрация закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались всю ночь. За сутки арестованы свыше 400 человек. Оружием радикально настроенной молодежи стали камни и бутылки с зажигательной смесью. Демонстранты подожгли несколько машин и сожгли национальный флаг. В одном из городов манифестанты захватили радиостанцию. Массовые протесты в Греции не утихают уже почти две недели. Поводом для них стала гибель 15-летнего подростка, которого застрелил полицейский. Демонстранты требуют отставки правительства.
# общество

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