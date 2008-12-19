Беспорядки в Афинах вспыхнули с новой силой

Мирная демонстрация закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались всю ночь. За сутки арестованы свыше 400 человек. Оружием радикально настроенной молодежи стали камни и бутылки с зажигательной смесью. Демонстранты подожгли несколько машин и сожгли национальный флаг. В одном из городов манифестанты захватили радиостанцию. Массовые протесты в Греции не утихают уже почти две недели. Поводом для них стала гибель 15-летнего подростка, которого застрелил полицейский. Демонстранты требуют отставки правительства.