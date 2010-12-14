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Бесплатный проезд для школьников вводится в Гомельской области

14 декабря 2010 18:30
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Всем ученикам в областном центре разрешено ездить без уплаты на городских автобусах и троллейбусах. А с завтрашнего дня такое право дано школьникам всего региона.

Тема льготного проезда для школьников, учащихся и студентов поднималась на Четвертом Всебелорусском народном собрании, и Президент поручил правительству проработать этот вопрос. Данная инициатива уже действует в столице, а также Минской и Витебской областях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Старостенко, начальник отдела транспорта и коммуникаций Гомельского облисполкома:
Это будет касаться школьников, по предоставлении ими соответствующих документов — ученических удостоверений.

# общество

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