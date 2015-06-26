Бесплатный показ фильмов под открытым небом стартовал 26 июня в Минске

Новости Беларуси. От документалистики до кинозарисовок. Бесплатный показ фильмов на свежем воздухе стартует 26 июня в 21.30 во внутреннем дворике Национального исторического музея. В репертуаре — 40 короткометражных лент белорусских режиссёров. Кроме уютной для просмотра атмосферы, минчанам обещают и живое общение с авторами фильмов.

Попасть на киновечера горожане смогут по пятницам раз в две недели.

Продлится бесплатный показ короткометражек до конца лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.