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Бесплатный показ фильмов под открытым небом стартовал 26 июня в Минске

26 июня 2015 18:27
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Новости Беларуси. От документалистики до кинозарисовок. Бесплатный показ фильмов на свежем воздухе стартует 26 июня в 21.30 во внутреннем дворике Национального исторического музея. В репертуаре — 40 короткометражных лент белорусских режиссёров. Кроме уютной для просмотра атмосферы, минчанам обещают и живое общение с авторами фильмов.

Попасть на киновечера горожане смогут по пятницам раз в две недели.

Продлится бесплатный показ короткометражек до конца лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Кино

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