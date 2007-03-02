Бесплатный обед в обмен на шутку

Голодный студент - это уже пережиток прошлого. Нынешние учащиеся питаются хорошо, регулярно, а главное - весело.

В студенческом кафе 15-го корпуса БНТУ посетители имеют возможность получить бесплатный обед в обмен на порцию юмора и изобретательности. Приличную порцию вкусного питания получает победитель в конкурсе на самого смешного покупателя. Выигранный обед на 8 тысяч рублей вместо официанта подносит сам директор кафе.

Конечно, питаться бесплатно здесь выпадает только самым находчивым, то всем остальным полноценный завтрак, обед и ужин сильно по пустому студенческому карману не бьёт. Горячее и разнообразное меню здесь формируют сами посетители. Сегодня заказали идейку с яблоками - значит, завтра будет, как минимум, картофельное пюре с куриной грудкой. Впрочем, это кафе покорило сердца местных жителей студенческих общежитий не столько ассортиментом, сколько доброжелательной атмосферой, возможностью проявить свои творческие способности и просто встретится с друзьями. За несколько лет работы студенческое кафе, превратилось в клуб по интересам.

Здесь студенты с утра и до позднего вечера вместе перед телевизором могут болеть за любимую спортивную команду, читать один на всех конспект, праздновать Дни рождения или просто зайти за бутербродом и остаться на работу. Сотрудники кафе - сами студенты. В минувшее воскресенье, в День здоровья по соседству открылся новый спортивный комплекс. И теперь из студенческого городка в большой город можно выбираться только по большой необходимости. Всё рядом.