Бесплатные консультации для малоимущих проведут белорусские адвокаты 29 ноября

Новости Беларуси. Адвокаты проведут сегодня бесплатные консультации для белорусов с небольшим достатком. Им разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные акции в стране проводятся регулярно. Так, бесплатные приемы проходили в День Конституции, образования адвокатуры и по случаю Дня пожилых людей. Очередная акция приурочена ко Дню юриста, который у нас отмечают в первое воскресенье декабря.