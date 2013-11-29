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Бесплатные консультации для малоимущих проведут белорусские адвокаты 29 ноября

29 ноября 2013 08:31
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Новости Беларуси. Адвокаты проведут сегодня бесплатные консультации для белорусов с небольшим достатком. Им разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные акции в стране проводятся регулярно. Так, бесплатные приемы проходили в День Конституции, образования адвокатуры и по случаю Дня пожилых людей. Очередная акция приурочена ко Дню юриста, который у нас отмечают в первое воскресенье декабря.

# общество # Консультация юриста

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