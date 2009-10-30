Беспилотные летательные аппараты начнут патрулировать белорусскую границу в 2010 году

Образцы разработанной совместно с россиянами техники уже прошли испытания и сейчас на доработке.

Подобные аппараты позволяют точно фиксировать нарушения и быстро реагировать на внештатные ситуации. Следить они будут за самыми сложными участками. Кстати, в этом году, только на гродненском участке, пресечено 9 групповых попыток незаконно перейти границу. Всего же за различные нарушения пограничники задержали более двух тысяч человек. И пресекли более 300 случаев незаконного ввоза или вывоза товарно-материальных ценностей. Сумма задержанных товаров и валюты – свыше миллиарда белорусских рублей

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси: «Мы активно работаем вместе с сотрудниками правоохранительных органов, прежде всего, с МВД и КГБ, в рамках пресечения незаконной миграции, наркотрафика и обеспечение экономической безопасности. Результаты достаточно хорошие, позитивные».