Бешеный спрос на резиновые сапоги: Кричевский завод резиновых изделий избавился от всех складских залежей

В предвкушении весеннего половодья магазины стали активнее предлагать покупателям такой необычный товар, как резиновые сапоги.

И, что удивительно, они пользуются небывалым спросом. Настолько небывалым, что единственный производитель резиновых сапог — Кричевский завод резиновых изделий — избавился от всех складских залежей.

Более того, резиновая обувь уже не первый сезон — актуальный мировой тренд. Обувать моделей в галоши и каучуковые сапоги не гнушаются даже топовые дизайнеры. На Миланской неделе моды, которая сейчас в самом разгаре, тоже есть резиновые экземпляры.

Покупка бюджетных резиновых сапог даже для всей семьи — не обуза. Средняя стоимость резинового продукта в магазине — 30 тысяч рублей.

Это раньше резиновые сапоги были однотипными и тяжелыми. Теперь обувь делают с прицелом на потребителя. Рабочим нужна прочная, рыбакам — высокая, а домохозяйкам — красивая обувь.

Правда, резина — не самый комфортный материал для ног. Зато он прочный. Сохраняет тепло в ногах при температуре не ниже десяти градусов.

Продавец одного из магазинов:

Надо выложить туда стельку. Наши фабрики теперь редко ею комплектуют.

Первые резиновые сапоги порадовали покупателей в 20-е годы. Но чтобы достичь пика своей популярности, им понадобилось 50 лет.

Теперь в минских универмагах их разбирают в течение часа. По прогнозам гидрометцентра, резиновые сапоги будут главным трендом этой весны.

Карина Галстян и Екатерина Голикова, дизайнеры:

Многие считают, что резиновые сапоги — это обувь для дачи. Но почему бы не приспособить их к городу?

В магазинах представлены образцы промышленного производства. В домашних условиях работать с резиной никак невозможно.

Марина Шалимо, член Белорусского Союза дизайнеров, директор студии обуви:

Резину нельзя прокалывать иглами, так как коэффициент тягучести резины выше, чем коэффициент тягучести любой краски.

Единственный в стране завод резиновых изделий находится на границе с Россией. Правда, у экспортно-ориентированного предприятия туда дорога закрыта — конкуренция слишком высока. Чаще всего наши резиновые сапоги уходят в Прибалтику и Украину.

Ирина Латенкова, директор завода резиновых изделий:

На нашем заводе используется ручной труд. Это требование восточных покупателей. Клиенты в наше время требуют эксклюзивных моделей.

Новый директор у руля предприятия полгода. За это время Ирина Александровна завалила галошами все восточные страны — Азербайджан, Дагестан, Пакистан и Афганистан. Каждый месяц отправляет 108 тысяч пар обуви.

У покупателей меркантильный интерес. Они не ходят по лужам, а выходят в галошах замуж. По количеству пар резиновой обуви судят о богатстве восточной невесты.

Один из цехов с ручным производством с недавних пор работает по предоплате: сначала деньги, потом заказ. Таким нехитрым способом здесь почти избавились от складских запасов. Если на резиновые изделия нет спроса, работницы уходят в декрет. Сейчас там 150 человек из 700 сотрудников предприятия.

Ирина Латенкова, директор завода резиновых изделий:

После вулканизации получаются эстетичные галоши, которые дальше идут в упаковочное отделение, где их сортируют и разбраковывают.

На складах размещается обувь любых размеров — от 33-й женской стопы до 43-й мужской.

Для варения тысячи пар сапог необходимо цинковое белило, каучук, техуглерод, наполнители, смягчители и немного серы.

Ирина Латенкова, директор завода резиновых изделий:

Если какой-то компонент не добавить, резина будет сырая. Если же переборщить — может сгореть.

Полученный полуфабрикат отправляется на итальянскую линию. Ее открыли благодаря тому, что три года назад завод попал в перечень инновационных проектов Беллегпрома. На производство трехцветной обуви из термопластичных материалов выделили 1 миллиард 800 млн рублей.

На резиновые сапоги можно нанести любое изображения. При необходимости в сапоги можно превратить репродукцию любого художника. Красивый товар пока только в опытной партии, поэтому в магазинах его немного. Новая жизнь кричевских сапог должны начаться в марте, когда поступят в широкую торговую сеть. Одна лишь надежда на непогоду.

Андрей Авдеев, Алексей Юнаш, Александр Шкарубо и Сергей Курков