Бешеные собаки довели Сумы (северная Украина) до чрезвычайного положения

Особое беспокойство властей вызывает то обстоятельство, что собаки все чаще нападают на местных жителей, сообщает УНИАН.
– Каждый день собаки кусают минимум трех человек. С начала года с укусами разной степени тяжести в больницы города обратились 152 человека, из которых каждый третий – ребенок, – пояснили в комиссии.
Общее число бездомных собак в Сумах превысило уже четыре тысячи. По мнению специалистов, если власти срочно не вмешаются в ситуацию, уже летом число собак вырастет в шесть раз.
Метод борьбы с бездомными животными выбран традиционный: их будут отлавливать и усыплять.