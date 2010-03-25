Бешеные собаки довели Сумы (северная Украина) до чрезвычайного положения

Комиссия по техногенно-экологической безопасности города Сумы приняла решение ввести чрезвычайное положение из-за резкого увеличения числа бездомных собак и учащением случаев бешенства среди них.

Особое беспокойство властей вызывает то обстоятельство, что собаки все чаще нападают на местных жителей, сообщает УНИАН.

– Каждый день собаки кусают минимум трех человек. С начала года с укусами разной степени тяжести в больницы города обратились 152 человека, из которых каждый третий – ребенок, – пояснили в комиссии.

Общее число бездомных собак в Сумах превысило уже четыре тысячи. По мнению специалистов, если власти срочно не вмешаются в ситуацию, уже летом число собак вырастет в шесть раз.

Метод борьбы с бездомными животными выбран традиционный: их будут отлавливать и усыплять.