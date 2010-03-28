Берлускони отправили письмо с пулей

Итальянская полиция изъяла письмо с пулей, адресованное премьер-министру Сильвио Берлускони.

Как сообщает Sky News, в конверте также нашли нарисованные изображения членов партии Берлускони. Неизвестный отправитель написал главе итальянского правительства: «Ты закончишь, как крыса».



В полиции также рассказали, что министру внутренних дел Италии Роберто Марони, одному из главных союзников итальянского премьера, было отправлено письмо с горючим веществом. Конверт загорелся в руках у почтальона. Ответственность за эту акцию взяли на себя анархисты.

Оба письма были отправлены незадолго до начала региональных выборов в Италии. В воскресенье началось голосование в 13 из 20 областей страны. Ожидается, что выборы будут неудачными для правящей коалиции во главе с партией «Народ свободы», возглавляемой Берлускони, пишет Lenta.ru.