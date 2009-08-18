Беременная африканка ждет сразу 12 детей

Беременная жительница Туниса ждет сразу 12 детей: шесть мальчиков и шесть девочек.

Учительница, имя которой не называется, ранее пережила два выкидыша, после чего решила прибегнуть к искусственному оплодотворению.

В мире не известно ни одного случая, когда женщина рожала бы 12 детей. Если роды пройдут успешно, мать-африканка затмит даже американскую «восьмимаму» - Надю Сулеман, которая в январе родила сразу восьмерых детей. Сулеман, мать-одиночка из Калифорнии, также родила детей благодаря искусственному оплодотворению.

Женщина из Туниса намерена родить детей естественным способом, хотя врачи утверждают, что это невозможно, рассказал ее муж Марван. Сам он называет случившееся «поразительным чудом» и говорит, что рад предстоящему прибавлению в семье.

Специалисты по искусственному оплодотворению, однако, считают, что тунисские врачи поступили безответственно и поставили под угрозу жизни матери и детей. «Каковы бы ни были причины случившегося, шансы на счастливый исход весьма малы», - считает доктор Саймон Фишер из Оксфорда.

Маловероятно, что все 12 детей выживут, указывает доктор Фишер. У новорожденных могут также обнаружиться серьезные проблемы со здоровьем. Шансы матери на выживание зависят от усилий врачей, считает Фишер, сообщает Newsru со ссылкой на The Daily Telegraph.