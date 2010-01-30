Белый дом: суд по делу 11 сентября на месте разрушенных башен слишком дорог

Белый дом пересматривает планы относительно места проведения суда над обвиняемыми в причастности к нападениям 11 сентября 2001 года.

Предполагалось, что суд над Халидом Шейхом Мухаммедом и еще четырьмя людьми, подозреваемыми в организации этих нападений, пройдет в той части Нью-Йорка, где находились башни Всемирного торгового центра.

Однако представитель Белого дома заявил, что президент США Обама может изменить это решение из-за дороговизны проведения судебного процесса такого масштаба в деловой части Манхэттена, сообщает ВВС.

Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, поддерживавший идею проведения суда по делу 11 сентября на месте разрушенных башен ВТЦ, также высказал сомнения по этому поводу, поскольку затраты на обеспечение безопасности могут достичь миллиарда долларов.