Белый дом кишит призраками их былых обитателей

Главная резиденция американских президентов буквально кишит призраками их былых обитателей. В разное время там видели призраков Линкольна, Эбигейл Адамс и британских солдат.

По данным ИТАР-ТАСС, многие из тех, кто по приглашению хозяев Белого дома ночевал там, потом рассказывали знакомым о том, что слышали по ночам ничем не объяснимые звуки шагов, захлопывающихся дверей, хохот и лай собак. Согласно слухам, чаще всего в коридорах резиденции, построенной в 1800 году, бродит призрак Авраама Линкольна. Началось это после того, как супруга Гарри Трумэна вернула в Белый дом мебель, принадлежавшую когда-то президенту.

Некоторые говорят, что Линкольн предпочитает появляться в кризисные для страны периоды. Во время Второй мировой войны британский премьер-министр Уинстон Черчилль, которого поселили в «Спальне Линкольна», после первой же проведенной там ночи пожелал перебраться в другое место, увидев привидение экс-президента.

Еще одна история связана с бывшей первой леди США Эбигейл Адамс. Они с мужем - Джоном Адамсом - въехали в Белый дом, когда строительные работы еще не были завершены, и какое-то время сушили на веревках простыни в Восточной комнате резиденции. Теперь, говорят, там можно порой повстречать ее привидение, что сопровождается появлением запаха свежевыстиранного постельного белья.

Белый дом «заселяют» не только духи экс-глав администраций и их жен. Одна из супружеских пар, которой выпала честь провести ночь на втором этаже резиденции, клянется, что видела призрак британского солдата, пытавшегося поджечь их кровать. Действительно 24 августа 1814 года отряд британцев, захвативших Вашингтон, сжег многие административные здания, включая резиденцию американских президентов.

Утверждается также, что люди видели, как в двери Белого дома стучится, умоляя проявить милосердие, дух Энни Сюрратт, мать которой была казнена за причастность к покушению на Линкольна.

Как выявил опрос, проведенный исследовательской службой Зогби в преддверии Хэллоуина, американцы искренне верят в существование привидений, оборотней и зомби и не стесняются в этом признаваться. 39% респондентов заявили, что сами видели призрака или знают кого-то, кто повстречался с духом. По убеждению 35% жителей США, земляне - не единственные разумные существа во Вселенной, еще 25% не имеют определенного мнения на сей счет. А на вопрос, «с кем бы вы не хотели повстречаться в темном переулке», 20%вполне серьезно ответили - с оборотнем, 13% - с вампиром, а 12% - с зомби.