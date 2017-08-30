Прямой эфир

Белые, розовые, чайные и даже черные: жительница Вилейки высадила на своей клумбе 300 кустов роз

30 августа 2017 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жительнице Вилейки Елены Гракович для хорошего самочувствия достаточно вдохнуть аромат роз. Хорошо, что проблем с этим нет: три сотни кустов королевских цветов поселились на ее клумбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белые, розовые, чайные и даже черные: жительница Вилейки высадила на своей клумбе 300 кустов роз-1

Впечатляет и их разнообразие. Глаз хозяйки радуют белые, розовые, чайные и даже черные розы.

# общество # Растения и цветы

Другие новости рубрики

Все новости
Как уберечь себя и своего питомца от бешенства и других болезней?
30 августа 2017 12:11

Как уберечь себя и своего питомца от бешенства и других болезней?

Обзор прессы за 30 августа: Первоклассный внук Надежды Бабкиной и дочь Александра Солодухи – кто из «звёздных» детей идёт в школу?
30 августа 2017 09:50

Обзор прессы за 30 августа: Первоклассный внук Надежды Бабкиной и дочь Александра Солодухи – кто из «звёздных» детей идёт в школу?

Экипаж авиации МЧС вернулся в Беларусь после тушения пожара в Грузии
30 августа 2017 08:37

Экипаж авиации МЧС вернулся в Беларусь после тушения пожара в Грузии