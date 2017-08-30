Белые, розовые, чайные и даже черные: жительница Вилейки высадила на своей клумбе 300 кустов роз

Новости Беларуси. Жительнице Вилейки Елены Гракович для хорошего самочувствия достаточно вдохнуть аромат роз. Хорошо, что проблем с этим нет: три сотни кустов королевских цветов поселились на ее клумбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.